Fienile in fiamme ad Asolo, vigili del fuoco al lavoro

C'è voluto l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso, Montebelluna e dei volontari di Asolo per estinguere un incendio divampato presso un'azienda agricola (in particolare un fienile adiacente ad una stalla) di strada Muson ad Asolo. L'allarme, lanciato dal proprietario, un 69enne, è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì, 9 dicembre. Il rogo ha coinvolto una tettoia in lamiera sotto cui erano stoccate alcune rotoballe di fieno andate distrutte. Nessuno è rimasto ferito, il danno è ancora da quantificare. Non sono emerse responsabilità di terzi. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore con lo smassamento delle balle di fieno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Asolo.