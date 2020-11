Ladro in trasferta alloggiava nel B&B: scatta l'arresto

Un 28enne di origini romene è stato raggiunto nella struttura alberghiera dai carabinieri di Asolo e accompagnato in carcere: era ricercato per scontare una pena di 2 anni e 2 mesi per alcuni furti messi a segno in alcune concessionarie auto della provincia di Firenze