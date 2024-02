Malore improvviso in cucina, studente 18enne stroncato da un infarto

Tragedia attorno alle 13 di oggi a Casella d'Asolo, in un'abitazione di via Marcoai. Uno studente 18enne, di origini dominicane, è morto a causa di un malore, probabilmente un infarto, da cui è stato colpito mentre si trovava nella cucina di casa. Il giovane è stato trovato a terra, privo di sensi, dal padre che ha subito dato l'allarme al 118 e poi iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Arrivata sul posto l'automedica, con medico e infermiere di Pedemontana Emergenza ODV, l'ambulanza del pronto soccorso di Castelfranco con infermiere e autista e l'elisoccorso da Treviso con equipaggio completo. I tentativo di rianimazione si sono protratti per 25 minuti, senza risultati. Constatato il decesso si é reso necessario il ricovero in ospedale anche per la madre che ha accusato un mancamento.