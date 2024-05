Maltempo, ad Asolo strade come fiumi. A Riese anziana salvata dai carabinieri

Situazione idrogeologica molto critica nella zona di Castelfranco Veneto dove il maltempo ha picchiato duro. Numerosissime le chiamate al 115 e al 112, per frane e allagamenti che hanno colpito tutta la Castellana. Per ora non si segnalano feriti. A Riese Pio X nella frazione di Valla' un'anziana è stata soccorsa dai carabinieri e portata all'esterno dell'abitazione già invasa dall'acqua. Tutta la Castellana, come detto, è in ginocchio, con strade ridotte a fiumi ad Asolo e Castello di Godego.

La situazione più grave si registra ad Asolo dove sono sott'acqua il centro e le frazioni tra cui Sant'Anna, Pagnano sud, Casella, Sant'Apollinare, Casonetto. Esondato il Muson dei sassi e l'Avenale, oltre a quasi tutti i canali secondari. Una frana nella zona di Foresto vecchio ha isolato ben undici famiglie della zona. Il sindaco Mauro Migliorini e mobilitato in prima persona con la protezione civile, anche di Comuni vicini, e i tecnici comunali. «La situazione è drammatica» ha spiegato il primo cittadino.