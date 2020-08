Maltempo, albero cade e travolge un'auto: vigilante ferito

Pioggia incessante e vento forte: ha colpito soprattutto la pedemontana trevigiana, dal vittoriese all'area del Grappa, l'ondata di maltempo che ha colpito la Marca nella notte tra sabato e domenica. Decine gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in tutta la provincia, soprattutto per alberi e piante finite sulle strade: interessati i Comuni di Asolo, Maser, Pieve del Grappa, Farra di Soligo, Vedelago, Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto, Tarzo, Cornuda e Caerano.

A Crespano del Grappa, in via Cacciatori, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dai vigili del fuoco: il giovanissimo si trovava intrappolato in un'auto che si trovava in una strada che era completamente allagata a causa del maltempo. Ad Asolo, in via Frattalunga, una 90enne è stata tratta in salvo dai pompieri: la camera da letto della sua abitazione era stata invasa dall'acqua. Infine alle 23.30 l'auto di servizio di una guardia giurata della Vis Group è stata colpita da un albero in via Biordo nuovo, sempre ad Asolo: il vigilante, incastrato a bordo dell'abitacolo, è stato soccorso dai pompieri e affidato alle cure di medici e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Castelfranco. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. A causa del maltempo numerosi sono stati i black out in tutta la provincia.