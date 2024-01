Senza patente sulla moto non assicurata, ne' revisionata: multa di 6mila euro

Proseguono i controlli su strada del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano con il Targa System, il sistema che grazie a un server collegato con il Ministero dei Trasporti identifica in tempo reale un mezzo non assicurato o non revisionato, o inibito alla circolazione. Venerdì scorso, 19 gennaio, poco dopo le 14, una pattuglia in servizio lungo la SP 248 Schiavonesca-Marosticana ha fermato un motociclo Peugeot 125 cc. che era condotto da C.K., 27 anni, residente a Castelcucco.

Il mezzo circolava senza copertura assicurativa, scaduta il 20 dicembre 2023 e senza revisione, scaduta il 31 gennaio 2023. Durante l’accertamento è stato inoltre scoperto che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Il motociclo è stato sequestrato e al triplice trasgressore è stata elevata una sanzione complessiva di 6.139 euro.

«La tecnologia va in aiuto all’efficienza del nostro personale» ha commentato il sindaco Mauro Migliorini «Questa ci permette di prevenire comportamenti scorretti, soprattutto in un tema delicato come la sicurezza stradale. L’intensificazione dei controlli permette di togliere dalla circolazione veicoli che violano gravemente il codice della strada, potenziali pericoli per chi correttamente circola e rispetta le regole».