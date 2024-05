Mostra una pistola finta al lavoro, denunciato operaio 60enne

Una pistola giocattolo con relativo caricatore, un coltello da cucina e due taglierini. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri di Castelfranco ad un operaio di circa 60 anni, di origini marocchine, dipendente di un'azienda dell'asolano. Ad allertare il 112 sono stati i colleghi di lavoro dello straniero che lo hanno visto maneggiare una pistola con fare minaccioso. I militari dell' Arma, intervenuti immediatamente, hanno trovato il 60enne in possesso dell'arma e del resto degli oggetti. L'armamentario ritrovato, in parte sulla persona e in parte nell'autovettura dello straniero, è stato messo sotto sequestro dai militari dell'Arma. Fra le ipotesi al vaglio, quella che lo straniero possa aver avuto dei dissidi sul luogo di lavoro. È stato denunciato per porto di strumenti atti a offendere e la sua posizione sarà ora valutata dall'Autorita' Giudiziaria di Treviso.