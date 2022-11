Cinque patenti ritirate in due settimane ad Asolo: «Dato allarmante»

Guidava la sua Opel Corsa in stato di ebbrezza alcolica. Fermato ad un controllo della Polizia Locale, ha fatto rilevare un tasso alcolemico di 3,19 g/litro, sei volte superiore al limite di legge fissato in 0,5 g/litro. Per l’uomo, un 58enne residente ad Asolo, sono scattati il ritiro della patente con sospensione da 16 a 24 mesi, una sanzione amministrativa di 1500 euro e la confisca del veicolo. Gli stessi provvedimenti sono stati comminati a una donna 40enne di Asolo, al volante di una Volkswagen Polo, che ha fatto rilevare all’alcoltest un tasso alcolemico di 1,93 g/litro, quasi quattro volte superiore al limite di legge. Sono i due casi più rilevanti che emergono dal bilancio della nuova operazione di controllo stradale svolta nella fascia oraria tardo pomeridiana e serale dello scorso weekend dagli agenti del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser.

Sono stati controllati in tutto 34 veicoli. Oltre ai due casi di guida in stato di ebbrezza sono state elevate due sanzioni amministrative per guida senza cintura di sicurezza, pari a 83 euro di multa e decurtazione di 5 punti sulla patente e una sanzione per guida con l’uso del cellulare, per un’ammenda di 165 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente. Gli agenti hanno inoltre provveduto a un ritiro di patente, perché scaduta, con correlata sanzione amministrativa di 160 euro.

«Il dato allarmante è che in queste due settimane di controlli stradali della Polizia Locale sono state ritirate cinque patenti, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza» commenta il Sindaco Mauro Migliorini «Ma sono state anche rilevate molte, troppe persone che guidano senza la cintura di sicurezza». «Il problema della guida in stato di ebbrezza ci induce a fare dei ragionamenti ad ampio respiro, visto che la Prefettura ha istituito un tavolo di confronto provinciale tra gli enti locali, le Forze dell’ordine, l’Azienda sanitaria e tutti i vari attori nel campo della della sicurezza» continua il Sindaco «Un tale processo educativo e di condivisione deve concentrarsi anche sul concetto della sicurezza alla guida. Ad esempio nelle uscite serali bisognerebbe adottare la regola che in altri Paesi è adottata già da tempo e cioè “chi guida non beve”, oppure si divide il costo di un’auto pubblica. È una pura questione di consapevolezza in merito ai rischi che si corrono rispetto alla guida in stato di ebbrezza. Porre cioè al centro il valore o il disvalore di un nostro comportamento rappresenta a mio avviso l’architrave del nostro relazionarci con gli altri».

«L’educazione stradale e la sensibilizzazione rispetto a queste norme dovrebbero essere implementate, a partire dalle scuole» sottolinea Migliorini «Secondo me è fondamentale incentrare l’educazione sulla valutazione dei rischi per sé e per gli altri. Ciò può indurci alla consapevolezza che ogni nostro gesto può avere ripercussioni su altre persone, come nei casi drammatici che abbiamo visto anche recentemente sulle nostre strade. E bene ha fatto la Provincia di Treviso a proiettare delle immagini scioccanti di incidenti per attirare l’attenzione dei giovani sul pericolo alla guida senza cinture di sicurezza, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze».

L’attenzione per la prevenzione dei comportamenti a rischio sulle strade dell’Asolano non si ferma: i controlli del Servizio Associato di Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane.