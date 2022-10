Con il furgone travolge operaio in bici e scappa: commerciante ambulante nei guai

Ha urtato con il suo furgone un uomo in sella ad una bici che è carambolato a terra, restando ferito. Anzichè soccorrerlo l'autista ha tirato dritto, sperando di farla franca. Ad incastrarlo è stato uno specchietto abbandonato sul posto. Il "pirata" è stato denunciato dai carabinieri e si è visto rititare la patente.

L'incidente è avvenuto stamattina, 19 ottobre, alle 7.30 circa, in via Frattalunga di Asolo. Un operaio 30enne della zona si stava dirigendo in sella alla sua bicicletta in direzione di Altivole, quando è stato urtato da un furgone bianco che stava viaggiando lungo la stessa direzione di marcia. A causa del violento impatto, il ciclista è stato sbalzato ai margini della carreggiata, mentre il conducente del furgone si è dileguato,senza prestargli soccorso. Immediatamente trasportato da personale del 118 presso l'ospedale di Montebelluna, all'operaio venivano diagosticate fratture al braccio sinistro, con prognosi di 25 giorni. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri della Stazione di Vedelago hanno svolto i rilievi tecnici, durante i quali è stato rinvenuto lo specchietto retrovisore destro del veicolo investitore, evidentemente staccatosi dal mezzo durante la collisione.

Dal successivo esame dei sistemi di videosorveglianza comunali, dislocati nel tragitto della fuga del furgone, i militari dell'Arma hanno estrapolato la targa del mezzo investitore, il cui conducente, un commerciante di origini nordafricane di circa 40 anni residente nella "Castellana", è stato rintracciato, dopo qualche ora sempre in provincia di Treviso. Dall'esame eseguito sul posto è risultato infatti che lo specchietto rinvenuto sul luogo del sinistro corrispondeva a quello mancante dal furgone di proprietà del soggetto fermato. Condotto in caserma, l'uomo, senza precedenti penali alle spalle, è stato tratto in arresto per il reato di fuga in caso di sinistro stradale con danni alle persone, quindi, una volta ritiratagli la patente di guida, non ritenendo sussistenti ulteriori esigenze cautelari, veniva rimesso in libertà, in attesa del successivo iter processuale.