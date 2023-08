Polizia locale in bicicletta, servizio al via ad Asolo

Per la prima volta ad Asolo è stato istituito in questi giorni il servizio di polizia locale in bicicletta. A bordo dei due mezzi a pedalata assistita gli agenti monitoreranno la ciclovia "Sul Sentiero degli Ezzelini", aree verdi, parchi, l'area naturalistica "BoscAsolo" e il centro storico.

Un servizio che coniuga gli spostamenti sostenibili con un controllo più capillare del territorio. Due le e-bike in dotazione al Comando (acquistate con fondi del Comune): si tratta di biciclette che garantiscono elevate prestazioni in condizioni di sicurezza e sono provviste di borse anche rimovibili, per permettere il trasporto dell’attrezzatura di servizio.