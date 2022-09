Incappucciato e armato di coltello, barista rapinata dell'incasso

Rapinato la scorsa notte, attorno alla mezzanotte e un quarto, il bar Manin di Asolo, in via Manin. Un malvivente solitario, è entrato nel locale pubblico, incappucciato e armato di coltello, arma con cui ha minacciato e si è fatto consegnare dalla barista l'incasso, pari a circa 600 euro. Il rapinatore è poi fuggito a piedi, dileguandosi attraverso le vie limitrofe. Le indagini sono a cura dei carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non si esclude la presenza di un complice che potrebbe aver agevolato la fuga del bandito.