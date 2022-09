Ruba denaro nelle camere d'albergo, 32enne pizzicata in flagrante

Erano settimane che i suoi titolari aveva ricevuto segnalazioni su furti di denaro commessi nelle camere d'albergo dove la donna lavorava come addetta alle pulizie e avevano cominciato a nutrire dei sospetti. Così le hanno teso una trappola: hanno lasciato due banconote da 50 euro in bella vista nelle stanze che doveva sistemare, dopo averne fotografato però il numero di serie. E l'hanno beccata in flagrante.

Oggi, 27 settembre, una ganese di 32 anni è comparsa in Tribunale a Treviso per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. La giovane, difesa dall'avvocato Luca Dorella, è accusata di furto aggravato. Convalidato l'arresto è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma a Vedelago, dove risiede insieme ai due figli minori.

I fatti sono accaduti presso l'hotel "Al Sole" di Asolo, dove era impiegata come addetta alla pulizia. Nelle settimane precedenti alcuni ospiti della struttura recettiva avevano lamentato la sparizione di denaro. Subito i sospetti dei titolari si erano indirizzati su di lei, caduta poi nella rete che gli è stata preparata.

"Mi dispiace e chiedo scusa - ha detto rilasciando delle dichiarazioni spontanee - ma nella condizioni in cui sono anche 100 euro fanno la differenza. Ho due figli piccoli, prendo una stipendio variabile tra gli 800 e i 1.000 euro e il denaro mi serviva".

Ma è complicato crederle. La senegalese, che è anche percettrice del reddito di cittadinanza, ha infatti un altro processo in corso, sempre a Treviso. Truffa il reato di cui deve rispondere: la vittima sarebbe un uomo anziano, con la quale la 32enne sembrerebbe aver avuto una relazione, che le avrebbe dato una ingente somma di denaro per venire incontro alle sue esigenze, fossero vestiti per i figli, acquisti di medicine o per pagare l'affitto. Ma lei avrebbe però impiegato tutto per spese voluttuarie.