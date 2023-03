Ubriaco al volante alle 10.30 del mattino, fermato dalla polizia locale: via la patente

Nei giorni scorsi è stato svolto un nuovo servizio straordinario di controllo sulle strade del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano, competente per il Comuni di Asolo, Fonte e Maser. Sono stati controllati in tutto 257 veicoli in due giorni, utilizzando 4 pattuglie e 7 operatori. Nel corso dei controlli gli agenti hanno individuato un caso di guida in stato di ebbrezza alle 10.30 del mattino. Il conducente 55enne di una Toyota Yaris ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,12 g/l. Nei suoi confronti è scattata la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, oltre a 10 punti di decurtazione dalla patente e ad 800 euro di sanzione amministrativa, per una violazione che prevede anche l’arresto fino a 6 mesi.

Rilevati inoltre un caso di guida con uso del telefonino (165 euro di sanzione e 5 punti dalla patente), 11 guide senza uso cinture di sicurezza (83 euro di sanzione e 5 punti dalla patente), due revisioni scadute (173 euro di sanzione), una patente scaduta (158 euro di sanzione) e ben 5 casi di guida senza patente (41 euro di sanzione e obbligo di esibizione del documento al più vicino Comando di Polizia Locale).

«Il Servizio Associato di Polizia Locale» ha spiegato il sindaco di Asolo Mauro Migliorini «dimostra ogni giorno sempre di più che il controllo del territorio e i servizi mirati nel territorio stesso, come in quest’ultimo caso, sono sempre più presenti grazie alla sinergia tra gli operatori. Queste tipologie di servizi vengono svolte anche seguendo le segnalazioni che ci pervengono dai cittadini. Esprimo, anche a nome del Sindaco di Fonte Luigino Ceccato e del Sindaco di Maser Claudia Benedos, il mio plauso al comandante e agli agenti della Polizia Locale che dimostrano ancora una volta la loro preparazione e professionalità». I controlli straordinari sulle strade proseguiranno in sinergia con la Prefettura e altre Forze dell’Ordine come i Carabinieri.

Due patenti ritirate anche dai carabinieri

I carabinieri di Treviso hanno denunciato un 28enne che, controllato alla guida di autovettura nel comune di Casale sul Sile, è risultato positivo ad accertamento alcolimetrico con tasso maggiore di 1,60 gr/l. Patente di guida ritirata. Nei guai anche una 50enne che, facendo manovra di retromarcia in un parcheggio pubblico, danneggiava la vetrata di un negozio alle porte di Treviso: la donna, da conseguenti accertamenti, è risultata positiva all'alcoltest con tasso maggiore di 1,60 gr/lt. Patente di guida ritirata all'automobilista e veicolo posto in sequestro amministrativo.