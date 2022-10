Ristoratrice raggira anziano, la trappola dei carabinieri

La trappola era scattata nel luglio del 2017, quando Bianca Maria Tessaro, 64enne titolare del ristorante "Pane, vino e San Daniele" ed ex presidente dei commercianti del centro storico di Asolo, si era presentata a casa della vittima per farsi consegnare 600 euro e andare a ritirare al bancomat altri 1.400 euro, tranche che formalmente era relativa ad una attività di vendita di immobili che però si era rivelata fasulla. I carabinieri della locale stazione, che avevano nei giorni precedenti ricevuto la denuncia querela di un facoltoso anziano del posto, peraltro affetto da varie patologie tra cui una cardiopatia, il diabete, ipertensione e un problema alla vista, le hanno teso una trappola, documentando sia la consegna del denaro liquido sia la transazione fatta allo sportello atm e ritrovando all'interno della macchina della Tessaro la busta contenente i soldi e una cartellina con dentro dei documenti che certificavano i pagamenti.

E' quanto emerso oggi, 12 ottobre, nel processo a carico della donna, accusata di truffa aggravata. Bianca Maria Tessaro (difesa dall'avvocato Alessandra Nava) con il pretesto di porsi come intermediaria in investimenti immobiliari che si erano però rivelati una "sola" sarebbe riuscita a spillare all'anziano la bellezza di 72 mila euro. A mettere i militari dell’Arma sulle tracce della nota ristoratrice eranoi state le figlie del pensionato dopo che si erano accorte di quegli anomali movimenti di denaro dal conto corrente. Per un anno e mezzo i carabinieri hanno indagato sul conto della Tessaro e sui rapporti che, come mediatrice di immobili, avrebbe avuto con l’anziano.

Gli investigatori dell'Arma, nel corso delle indagini, hanno aggiunto un nuovo capitolo a questa vicenda, denunciando per concorso in truffa anche un complice della ristoratrice. Si tratta di un commercialista 49enne di Piombino Dese (Padova), S.R.. Il professionista avrebbe indotto in errore la vittima del raggiro.