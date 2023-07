A 108 km/h in centro abitato ad Asolo, patente ritirata a 44 anni

Venerdì e sabato scorsi nuovi controlli stradali serali della Polizia Locale del Servizio Associato dell’Asolano. A Pagnano automobilista di Asolo sfreccia a oltre il doppio del limite di velocità ma viene bloccato e sanzionato dagli agenti. Sfreccia a 108 chilometri all’ora in centro abitato e in strada urbana con limite 50, ma viene colto in fallo da una pattuglia della Polizia Locale. È accaduto in via Vallorgana a Pagnano. Nei confronti di Z.C., 44 anni, residente ad Asolo, sono scattate una sanzione amministrativa di 544 euro, la decurtazione di dieci punti e il ritiro della patente.

È stata la trasgressione più grave rilevata nel corso dei servizi serali di controllo stradale nuovamente messi in atto venerdì 14 e sabato 15 luglio dalla Polizia Locale del Servizio Associato dell’Asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser. Controllati in tutto 141 veicoli. Elevate altre tre sanzioni per eccesso di velocità con 173 euro di multa e decurtazione di tre punti dalla patente.

Gli agenti hanno inoltre sanzionato un mancato uso delle cinture di sicurezza (81 euro e decurtazione di cinque punti), due sorpassi non consentiti (41 euro e due punti dalla patente) e una patente scaduta di validità (158 euro). «Proseguono i controlli serali del territorio con un'attenzione specifica per le zone sensibili del Comune - dichiara il Sindaco Mauro Migliorini -. Non solo: un accurato impegno verrà dedicato al contrasto dei fenomeni di disturbo della quiete, uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Altrettanto importante è l'attività di controllo dei pubblici esercizi, per garantire la buona convivenza con la popolazione residente in prossimità delle attività stesse».