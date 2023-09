Spaccio di hashish e cocaina nel parcheggio della chiesa parrocchiale

Alcuni parcheggi isolati nella zona di Villa d'Asolo, non distanti dalla locale chiesa parrocchiale, erano diventate da tempo le "piazze di spaccio" di un pusher, i cui affari sono stati interrotti da un blitz dei carabinieri di Castelfranco Veneto. I militari stavano monitorando da tempo la zona: alcuni residenti avevano segnalato che negli ultimi tempi, in orario serale e notturno, si aggiravano spesso giovani e meno giovani in attesa di acquistare dello stupefacente.

Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno quindi fatto scattare l'operazione dopo aver notato che uno straniero, giunto a piedi in uno dei parcheggi, era salito su un'autovettura con a bordo altri due giovani. Subito sono stati fermati: dalla droga trovata in possesso dei tre, era evidente che poco prima erano avvenute altrettante cessioni appena compiute da parte del pusher, un 33enne di origini marocchine. In questo modo i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato complessivamente a carico di quest' ultimo (sulla persona, a bordo del veicolo e in abitazione) più di 30 grammi di cocaina, 140 grammi di hashish, 2.200 euro in contanti e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Lo straniero è stato così arrestato in flagranza di reato e il giudice che ne ha convalidato l'arresto ha disposto nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Ulteriori due arresti sono stati eseguiti nel fine settimana dai carabinieri del Comando Provinciale di Treviso: a Castelfranco Veneto un 21enne ghanese è stato arrestato per evasione perché sorpreso fuori dall' abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari per reati contro la persona ed il patrimonio, mentre a Silea un 39enne italiano è stato condotto in carcere dai militari dell'Arma poiché raggiunto da un provvedimento del Tribunale di Treviso che lo condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione per reati contro la persona ed il patrimonio commessi nel trevigiano tra il 2016 e il 2021.