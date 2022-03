Viola il divieto di dimora nel Comune, 45enne viene arrestato

Ha detto che era lì solo perchè voleva vedere i figli. Ma così facendo ha violato la misura cautelare che gli era stata imposta, cioè il divieto di dimora nel Comune. Così ieri un uomo di 45anni, che era residente ad Asolo, è stato arrestato e condotto nel carcere di S.Bona. Il 45enne deve adesso affrontare il processo, in cui si dovrà difendere dalle accuse di stalking, violazione degli obblighi di assistenza familiare e violazione di domicilio, da recluso.

A denunciarlo è stata la ex moglie, una 40enne anche lei di Asolo. La donna, che dal luglio del 2020 è separata dall'ex, lo accusa di aver ricevuto pesanti insulti, anche in presenza dei figli minori, di aver dovuto rispondere per oltre un anno (fino all'ottobre del 2021) a numerose chiamate telefoniche in cui lui le chiedeva conto di dove fosse e con chi. Inoltre, sempre stando alla querela presentata, il 45enne l'avrebbe minacciata in varie occasioni, tra l'altro sostenendo di volerle portare via i figli.

Il presunto tentativo di controllo da parte dell'uomo sarebbe proseguito anche attraverso pedinamenti e tentativi di introdursi nella casa della donna, ultilizzando il proprio mazzo di chiavi - che aveva conservato malgrado la ex moglie gliele avesse chieste - e scavalcando i cancelli e le finestre dell'abitazione. Secondo la vittima, il 45enne sarebbe stato inoltre tenuto al versamento di 450 euro come contributo mensile ai figli; l'imputato però non solo non avrebbe mai dato neppure un lira ma avrebbe preteso denaro dalla ex moglie.