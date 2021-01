Torna a colpire la banda della ruspa: assalti a Roncade e Motta

Torna a colpire nella Marca la "banda della ruspa". Nuovamente nel mirino i distributori della catena Q8, gli unici bersagliati dai malviventi di questo gruppo criminale in questi ultimi mesi. Nella notte sono state assaltate le stazioni di servizio di Vallio di Roncade, lungo la strada regionale Treviso mare, e a Motta di Livenza, lungo la Postumia, al confine con il territorio comunale di Gorgo al Monticano. Entrambi i distributori erano già stati razziati dalla banda: il primo il 5 agosto 2020, il secondo il 2 ottobre successivo. In entrambi i casi è stato utilizzato un escavatore, reperito sul posto e poi abbandonato. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Treviso.

Si tratta dell'ennesimo colpo della banda, in provincia di Treviso (vari blitz lo scorso anno sia in provincia di Udine che nel rodigino): il 18 dicembre scorso era stata la volta della Q8 di Ponte della Priula, in via 4 novembre, mentre qualche giorno prima, il 15 dicembre, i malviventi entrarono in azione a Castello di Godego, in via Caprera.