Nuovo assalto serale in villa a Mogliano: il custode caccia i ladri

Dopo l'assalto di domenica alla villa dell'imprenditore petrolifero Giancarlo Miotto, episodio nel quale lo stesso era stato preso in ostaggio insieme alla moglie, alla figlioletta e ai domestici, questa volta il blitz ha visto suo malgrado protagonista Villa Da Riva a Zerman di Mogliano Veneto. Verso le ore 18 di ieri, infatti, un gruppo di quattro malviventi ha improvvisamente fatto irruzione nella antica struttura che si trova in via della Chiesa, a pochi passi dalla locale parrocchia. Molto probabilmente si è trattato della stessa banda che domenica scorsa è fuggita da casa di Miotto con oltre un milione di euro di bottino, ma al vaglio delle forze dell'ordine tutte le ipotesi rimangono comunque aperte. In ogni caso, a differenza di quanto accaduto a Marocco domenica, questa volta i malviventi non hanno portato a termine il colpo grazie all'intervento del custode della villa che, accortosi dalle telecamere di videosorveglianza della loro presenza, li ha scacciati prima che questi potessero rubare qualcosa. Immediato, poi, l'intervento dei carabinieri da Treviso e Mogliano che hanno subito recuperato le immagini delle telecamere per cercare di dare un volto ai componenti della banda.