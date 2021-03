Assembramenti nel video trap: multe da 800 euro alla Pluto Gang

Quattro ventenni senegalesi sono stati segnalati alla Procura di Treviso e sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid. Le indagini condotte dalla Questura di Treviso

Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale, coadiuvati dal personale della squadra mobile di Treviso, hanno sanzionato con 800 euro di multa quattro giovani senegalesi, tutti poco più che ventenni, per la violazione delle norme anti-Covid nel videoclip della canzone "Kush", il brano della Pluto Gang diventato virale nelle ultime settimane.

I controlli svolti dagli agenti hanno permesso di identificare i ragazzi protagonisti del video che, incuranti delle restrizioni in vigore, hanno creato "pericolosi assembramenti senza il corretto uso delle mascherine, contravvenendo alle norme di sicurezza sanitaria" si legge nella nota della Questura di Treviso. Nessuna sanzione, invece, per l'uso di pistole giocattolo che tanto aveva fatto discutere l'opinione pubblica nelle scorse settimane. Gli 800 euro di multa a testa dovuti al mancato rispetto del distanziamento sociale e del mancato uso delle mascherine. I ragazzi comparsi nel video, alcuni ancora al centro di nuovi accertamenti, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso per gli eventuali profili di natura penale.