Assembramenti da happy hour in piazza Giorgione: «Sembrava di essere a Jesolo»

«Sembrava di essere a Jesolo a Ferragosto». E' così che, nelle ultime ore, diversi cittadini castellani hanno denunciato gli assembramenti che si sono verificati sabato sera in centro a Castelfranco Veneto. Una piazza Giorgione gremita è infatti quanto si sono trovati di fronte i residenti all'ora dell happy-hour. Decine e decine di persone, per la maggior parte giovani del posto, si sono infatti dati ritrovo nei bar della zona per un aperitivo, creando però numerosi gruppi di persone che non avrebbero così rispettato i dovuti limiti del distanziamento sociale. «In piazza ho visto tavoli da 8/10 persone quando il limite dovrebbe essere di 4...sembrava si essere in piena estate a Jesolo» ci segnala un utente, mentre per un altro è «inconcepibile che ai banconi dei bar ci fossero persone in piedi al bancone quando è vietato dal Dpcm. Inoltre, molti di loro erano senza mascherina».

Insomma, una situazione che sembra essere presto sfuggita di mano ai gestori dei locali. In ogni caso, pare che alcuni controlli da parte delle forze dell'ordine siano anche avvenuti. Questo, comunque, il commento del sindaco Stefano Marcon: «Non ho ancora ricevuto il report dei controlli di sabato sera, ma quando alle 19 sono passato in zona ho visto tutti i locali chiusi come da normativa. Se però ci dovessero essere stati assembramenti valuteremo nei prossimi giorni il da farsi».