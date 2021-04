Terminata l'asta per Cà della Robinia: se la aggiudica una società

Ben 360 mila euro per l'acquisto definitivo della struttura di Ca' della Robinia di Nervesa della Battaglia. Gli spazi dell’ex Ristorante Lago Turchino e dell’ex Disco Palace, abbandonati da oltre 10 anni, nella mattinata di giovedì sono difatti stati aggiudicati all'asta da una società privata che ha battuto la concorrenza di altre sei offerte. In realtà, però, questo acquisto è solo "temporaneo" visto che ci saranno ulteriori 10 giorni per aumentare l'offerta, ma visto che il prezzo di partenza era di 260 mila euro è difficile che ci possa ora essere un ulteriore aumento. Se così fosse, vorrebbe dire che l'intera area potrà ora vedere un nuovo futuro dopo le note vicende giudiziarie che si sono susseguite in questi anni. Nel 2011, infatti, grazie alla mediazione di Remo Sernagiotto, la cooperativa sociale Ca’ della Robinia aveva ottenuto 3,1 milioni di euro di finanziamenti dall’assessorato regionale alle Politiche sociali per realizzare una fattoria didattica e centro disabili, opera mai però andata a buon fine. Ora però, dopo anni di abbandono totale, forse ci sarà un nuovo inizio.