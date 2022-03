Attacco hacker alla presidente degli infermieri: su Facebook compaiono immagini porno

Immagini pedopornografiche all'interno della propria bacheca di Facebook. Un incubo per tutti, soprattutto per la presidente dell'Ordine degli infermieri di Treviso, la dott.ssa Samanta Grossi, che ne è stata suo malgrado vittima nella giornata di ieri. Ignoti hanno difatti hackerato il suo profilo social pubblicando immagini non proponibili in alcun contesto, men che meno in quello online. Subito avvertita da una amica, come riporta "il Gazzettino" la presidente ha immediatamente cambiato la password ma questo non è servito perché Facebook è successivamente intervenuto per oscurarle il profilo per almeno 72 ore, paventando anche la possibilità di una denuncia. Una situazione quindi scomoda che verrà però a breve denunciata anche alla polizia postale. Ovviamente non ci sono ancora informazioni su chi sia il colpevole e sul perché sia intervenuto in tal modo nei suoi confronti, ma la dottoressa Grossi era già stata vittima, nei mesi scorsi, di importanti attacchi da parte della frangia no vax dei propri colleghi. Un riacutizzarsi di questa situazione non è dunque da escludersi.