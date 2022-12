Valanga ad Auronzo di Cadore, tre scialpinisti illesi per miracolo

Attorno alle 10 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione di Auronzo di Cadore, dove, tra Forcella Pogoffa e Forcella della Neve, si era staccata una valanga che aveva coinvolto tre scialpinisti a 2.400 metri di quota. I tre, rimasti semisepolti, sono riusciti a tirarsi fuori dalla neve da soli, aiutati da altri sciatori presenti (una trentina in tutto), senza riportare alcuna conseguenza. Sbarcati con il verricello, tecnico di elisoccorso e unità cinofila si sono sincerati che i presenti (tutti dotati di Artva) stessero bene e che nessuno mancasse all'appello. I soccorritori hanno poi proceduto a una breve bonifica di sicurezza per poi rientrare. Pronti a intervenire a Misurina il Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di Finanza. La valanga, che aveva un fronte di una cinquantina di metri, è scesa per l'intera lunghezza del canalone.