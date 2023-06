Mom, autista aggredita e insultata dai bulli: ferma la corriera e li fa scendere

Non si placano le aggressioni a bordo degli autobus e delle corriere di Mobilità di Marca: nel fine settimana appena trascorso a farne le spese sono stati passeggeri e autista della linea che collega Castelfranco Veneto a Jesolo. Sabato mattina, 17 giugno, la partenza in orario alle ore 6.40.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il viaggio iniziato senza problemi si è trasformato in un inferno quando, all'altezza di Vedalgo, un gruppo di circa 25 ragazzini minorenni, ha iniziato a dare in escandescenze mettendo musica a tutto volume, cantando cori per la vittoria dello scudetto del Napoli e saltando sulla parte centrale della corriera, un autosnodato, disturbando tutti i viaggiatori presenti a bordo. L'autista alla guida ha cercato più volte di riportare l'ordine richiamando i ragazzini ma loro, invece di ascoltarla, hanno iniziato ad aggredirla verbalmente con offese sessiste. A Caposile la donna ha accostato dicendo che non sarebbe ripartita fino a quando i ragazzini non si fossero calmati. Dopo 15 minuti il mezzo era ripartito ma subito dopo è arrivato l'insulto più grave: "Guida, t*oia", si è sentita dire la conducente. A quel punto l'autista ha fermato la corriera a due chilometri da Jesolo facendo scendere i bulli e portando a destinazione tutti gli altri viaggiatori, comprensibilmente sotto choc per l'accaduto.