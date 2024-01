Sale in corriera e prende a calci e pugni l'autista: caccia all'aggressore

Ennesima aggressione ai danni degli autisti Mom: giovedì mattina, 18 gennaio, sulla linea 132 che collega Conegliano a Valdobbiadene, un uomo con volto travisato da cappuccio e mascherina è salito a bordo della corriera ferma nella piazzola di sosta in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo.

In pochi secondi il passeggero si è scagliato contro l'autista al volante aggredendo con calci e pugni prima di darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pieve di Soligo ma l'aggressore si era già dileguato. L'autista è finito in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti medici del caso. La prognosi per le ferite riportate non è ancora stata resa nota. Secondo le prime indagini sulla vicenda, l'aggressore avrebbe agito con lo scopo di picchiare un autista con cui ieri avrebbe avuto un litigio. Con il volto coperto dalla mascherina l'uomo si è scagliato oggi contro il conducente che però non sarebbe l'autista che l'aggressore voleva picchiare. Uno scambio di persona che poteva avere conseguenze tragiche per il conducente.

Il commento

«In merito all’episodio di questa mattina sulla linea 132 desidero ringraziare, a nome dell’intera azienda, la polizia locale, così come tutte le forze dell’ordine il cui supporto rimane fondamentale - le parole di Giacomo Colladon, presidente Mom -. Ringrazio per l’interesse e la vicinanza anche il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, che ho avuto modo di sentire subito dopo l’accaduto. Ancora una volta desidero sottolineare come la sicurezza a bordo, dei passeggeri e dei nostri conducenti, resta centrale per l’azienda; per questo la linea 132 già da tempo è attenzionata ed abbiamo aumentato i controlli anche con controllori e vigilantes. Continueremo a lavorare in questa direzione per salvaguardare sia i nostri lavoratori sia l’utenza che sceglie il trasporto pubblico locale».