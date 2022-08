Dimentica le chiavi nel bagagliaio: pompieri aiutano un'85enne a riaprire l'auto

Era andata in auto al cimitero per far visita ai suoi cari ma, una volta tornata al parcheggio, si è accorta di aver dimenticato le chiavi nel bagagliaio e di non riuscire più ad aprire le porte del veicolo. È così che una signora di 85 anni residente nel Coneglianese si è vista costretta a chiamare i vigili del fuoco in suo soccorso.

L'episodio è avvenuto domenica mattina, 21 agosto, nel parcheggio del cimitero di Conegliano. I vigili del fuoco, ricevuta la chiamata verso le 8.50, sono intervenuti sul posto pochi minuti dopo. Nessun allarme, la signora per quanto preoccupata stava bene. Quello dei pompieri è stato semplicemente un bel gesto di cortesia: in pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire l'auto restituendo le chiavi alla signora che li ha più volte ringraziati. Una breve disavventura terminata nel migliore dei modi.