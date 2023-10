In auto con cocaina e materiali per spacciare: 25enne in manette

Un normale controllo su strada da parte dei carabinieri di Oderzo nella giornata di giovedì 26 ottobre ha portato all'arresto di un 25enne italiano trovato in possesso di mezzo etto di cocaina mentre era alla guida della sua auto.

Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga pronta per essere spacciata. In auto con il 25enne c'era anche un ragazzo di 24 anni che si trovava in sua compagnia ed è stato denunciato. Il 25enne è stato invece arrestato e venerdì mattina, 27 ottobre, il tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento. Il giovane, incensurato, è stato poi rimesso in libertà.