Tenta di invertire la marcia, l'auto finisce in bilico sopra un dirupo

Stava per eseguire una delicata inversione di marcia, visto che la strada che stava percorrendo si era ormai ristretta, ma la sua auto ha rischiato di precipitare in un dirupo, finendo fortunatamente bloccata. La disavventura è capitata ieri pomeriggio, lunedì 17 gennaio, ad un dipendente Enel a Valdobbiadene, in località Endimione. Per soccorrere e recuperare il mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna.

Il conducente stava andando ad effettuare delle letture di contatori in una zona impervia vicino a Pianezze, nei pressi di Malga Domion. L'uomo si è trovato in una stradina così stretta da diventare inpercorribile e ha così tentato l'inversione di marcia. Durante la manovra l'auto si e' impantanata ed una ruota posteriore dell'auto aveva perso aderenza verso il dirupo. L'autista è sceso dal mezzo ed e' riuscito a chiamare i soccorsi. I vigili delfuoco giunti al piazzale di Pianezze con un automezzo pesante ed una campagnola hanno proseguito con la sola campagnola. Utilizzando un apposito argano manuale in dotazione hanno messo in sicurezza l'automobile e con non poche difficoltà anche con la campagnola munita di 4 catene ai pneumatici, accompagnato il conducente al Piazzale dei donatori. L'intervento si e' concluso poco prima delle 20.