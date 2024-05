Auto esce di strada e sbatte contro un platano, ferito il conducente

Incidente stradale questa sera, 26 maggio, a Mansuè. Intorno alle 20 un'auto, che stava percorrendo via Basalghelle, è improvvisamente uscita di strada, andando a finire la propria corsa contro un platano a bordo strada. Il guidatore, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni, sia pur serie, non destano al momento preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compgnaia di Conegliano che hanno effettuato i rilievi di legge e hanno deviato il traffico.