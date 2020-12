Esce di strada e finisce con l'auto nel fosso: salvato dai soccorsi

Domenica sera, 21 dicembre, verso le ore 20.20, la squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna è intervenuta per una rocambolesca uscita di strada lungo via Schiavonesca a Maser.

La persona alla guida dell'auto è rimasta incastrata nell'abitacolo. Provvidenziale l'intervento dei pompieri che hanno estratto il guidatore, rimasto incredibilmente illeso dopo l'incidente. Sul posto anche l'ambulanza del Suem 118 e una volante della polizia stradale intervenuta per i rilievi e capire le cause che hanno portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. Nessun disagio per il traffico.