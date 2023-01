Auto sbanda e finisce sul marciapiede, sfiorata madre di due figli

Tragedia sfiorata lunedì sera a Ponzano Veneto: una berlina con al volante un 30enne trevigiano è finita per l'alta velocità contro il marciapiede all'incrocio tra Via Roma, Via Pioppe e Via Morganella Est in direzione San Pelaio.

Proprio in quel momento K.S., 34enne residente a Ponzano Veneto, stava passando a piedi e ha rischiato di essere travolta in pieno dall'auto fuori controllo. La donna, madre di due figli di 13 e 15 anni, è riuscita con grande prontezza di riflessi a nascondersi dietro un palo della luce mettendosi in salvo anche se alcuni pezzi di carrozzeria, staccandosi, l'hanno colpita alle gambe. L'auto guidata dal 30enne trevigiano ha terminato la sua corsa all'altezza del vicino distributore di benzina, dopo aver divelto i paletti della pista ciclabile che separa il marciapiede dalla carreggiata. Soccorsa dai residenti che avevano sentito il botto dell'incidente, la 34enne ha raggiunto il guidatore dell'auto che è uscito in lacrime dall'abitacolo, scusandosi con la donna. Martedì mattina l'uomo si è presentato al Comando di polizia locale a Ponzano Veneto e, dopo aver ammesso le sue responsabilità, ha pagato i danni provocati nell'incidente.