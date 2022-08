Pensilina Mom distrutta da un'auto: «Dopo venti giorni non è ancora riparata»

Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto un'auto era uscita di strada distruggendo la fermata dell'autobus in Via Sant'Antonino, all'altezza dell'incrocio con via Stretta a Treviso.

«Da allora, nonostante siano passati venti giorni, la fermata non è ancora stata messa in sicurezza, né tantomeno riparata: addirittura i vetri sono ancora tutti per strada rendendola alquanto pericolosa - commenta il consigliere PD Stefano Pelloni - i residenti del quartiere mi hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione. Tra pochi giorni comincerà la scuola e quella fermata dovrà essere utilizzata da tanti ragazzi, chiedo che Comune di Treviso e Mom provvedano alla messa in sicurezza e al ripristino della fermata quanto prima. Quest'episodio tra l'altro è anche emblematico del problema dell'alta velocità su Via Sant'Antonino: sarebbe importante la messa in sicurezza degli incroci con Via Stretta e Viale Pasteur, nonché della zona davanti alla Chiesa» conclude Pelloni.