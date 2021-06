Prendono a mazzate l'auto di una ragazza: è caccia ad una banda di giovani

A Vidor è caccia ad una banda di giovani che nella nottata tra lunedì e martedì, verso le ore 2, hanno improvvisamente preso a mazzate la Lancia Ypsilon di una ragazza del posto che non ha potuto fare altro che denunciare ai carabinieri quanto accaduto, visti anche gli ingenti danni subito sia ai vetri in frantumi che alla carrozzeria ammaccata. A segnalare però l'episodio sarebbe stata una signora testimone oculare dell'episodio, tanto da raccontare di aver visto questi ragazzi arrivare in piazzale Petritoli a bordo di una Honda di colore bianco e, una volta scesi, prendere a mazzate il mezzo della giovane, senza alcun apparente motivo. Sfortuna ha voluto, però, che in piazza non esistano telecamere ma i militari stanno comunque analizzando le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all'auto usata per il raid vandalico. Inoltre, poche ore dopo l'episodio di Vidor, un secondo fatto simile è stato denunciato a Falzè di Piave dove una signora del posto ha segnalato la distruzione del lunotto posteriore della propria auto. Il caso è ora al vaglio della polizia locale anche per capire se i due episodi possano essere collegati.