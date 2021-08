Altivole, ritrovata l'auto abbandonata dai rapinatori in fuga

Sono ancora in fuga i tre banditi che, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 agosto, hanno rapinato una coppia di coniugi ad Altivole facendo irruzione, armati di coltelli, nella casa in cui si trovavano l'81enne Giuseppe Dal Bello insieme alla moglie Dina.

Nella giornata di mercoledì 11 agosto i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno trovato l'auto abbandonata dai rapinatori subito dopo il colpo valso ai tre malviventi un bottino di ben 4mila euro in contanti. L'auto utilizzata per la rapina è una Mecedes Classe E con targa dell'Est Europa ritrovata dai militari dell'Arma in Via Madonnetta ad Altivole, a mezzo chilometro di distanza dall'abitazione dei coniugi Dal Bello. Non è escluso che la fuga dei rapinatori sia proseguita a bordo di un altro veicolo, guidato da uno o più complici. Le indagini proseguono mentre la comunità di Altivole è ancora sotto choc per quanto accaduto.