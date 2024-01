Auto sfonda la vetrina e distrugge la gastronomia "Le Papere"

Poteva essere una strage ma, fortunatamente, lunedì 1º gennaio, la gastronomia "Le Papere" di Ponte della Priula era chiusa per riposo nel giorno di Capodanno. Verso le 19.30 una Toyota Auris di colore grigio metallizzato ha sfondato la vetrina del punto vendita ed è piombata all'interno del locale, di solito sempre pieno di clienti che ritirano fritture e altri prodotti da asporto.

Il caso ha voluto che "Le Papere" fosse chiuso per le festività e così nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente, nemmeno i dipendenti. I danni, però, sarebbero ingentissimi. Le prime stime parlano di decine di migliaia di euro: l'auto con a bordo due giovani ha sfondato la vetrina, piombando nel locale dopo aver abbattuto anche un vaso di fiori all'esterno prima di fermarsi contro il bancone della gastronomia. Vetri rotti e mobili sottosopra: una scena apocalittica nella prima serata del nuovo anno che, per i gestori del punto vendita di Ponte della Priula, è iniziato davvero nel peggiore dei modi possibili. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Susegana. La notizia ha però richiamato sul posto decine di curiosi e le foto del locale devastato dalla manovra errata dell'auto hanno fatto in pochi il minuti il giro dei gruppi social della zona.