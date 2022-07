Ubriachi al volante: due patenti ritirate nel fine settimana

In questi giorni i carabinieri di Montebelluna hanno effettuato una serie di controlli straordinari con l’impiego di diverse pattuglie, soprattutto in occasione dei "Giovedì in centro". L'obiettivo era monitorare ed evitare nuove bravate da parte delle baby gang locali.

I controlli serrati si sono concentrati sullo spaccio di stupefacenti e sulla microcriminalità nei pressi della stazione dei treni, del parco Manin e delle piazze centrali. In Piazza Marconi la stazione mobile ha offerto un servizio di maggior sicurezza ai cittadini e titolari dei negozi, nonché un punto di riferimento per la raccolta delle denunce. Tutta l'area del centro è stata costantemente monitorata sia da pattuglie a piedi che da militari in abiti borghesi. Durante i controlli due persone sono state denunciate perché alla guida in evidente stato di ebbrezza. Per entrambi è scattato il ritiro delle patente.