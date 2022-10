Auto svaligiate dietro Villa Pisani: cinque denunce

Auto svaligiate, domenica 2 ottobre, lungo lo Stradone del Bosco a Montebelluna a pochi passi da Villa Pisani. Cinque automobilisti hanno trovato al loro ritorno finestrini rotti e portiere aperte.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la zona è spesso punto di partenza per gli escursionisti che la domenica vanno a camminare o pedalare sulle prese del Montello. I ladri hanno potuto agire indisturbati durante la mattinata: dopo aver rotto i finestrini e forzato le portiere hanno rubato borse e autoradio rimaste all'interno dei veicoli in sosta. I cinque malcapitati, fatta l'amara scoperta, hanno potuto solo constatare i danni e avvertire i carabinieri di quanto accaduto. Cinque le denunce sporte ai militari dell'Arma di Montebelluna che, già nei giorni scorsi, erano intervenuti per un furto in un garage di Guarda dove i malviventi avevano fatto sparire due bici, un monopattino e uno snowboard.