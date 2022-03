Trasportava merci senza autorizzazione, multa di 4.130 euro

Trasportava merci senza autorizzazione, per questo la polizia di Stato l'ha sanzionato con una multa di ben 4.130 euro. In questi giorni, infatti, la Questura di Pordenone ha intensificato i controlli lungo l’autostrada A28.

All'altezza di Fiume Veneto, tra la barriera di Cordignano e quella di Portogruaro, gli agenti della stradale hanno fermato un autoarticolato di una azienda italiana che stava effettuando un trasporto merci per conto di un'importante multinazionale. L'autista, di nazionalità straniera, non è stato in grado di fornire i documenti autorizzativi del trasporto internazionale. L'irregolarità ha portato i poliziotti ad approfondire il controllo ed in particolare ad analizzare con attenzione la proprietà del veicolo. Così è stata scoperta anche la mancanza del documento di circolazione e l'autorizzazione all’utilizzo del mezzo per la ditta di autotrasporto. L'autoarticolato è stato sequestrato per tre mesi. Come se non bastasse è emerso poi che il veicolo non era stato sottoposto alla prescritta revisione periodica e gli pneumatici risultavano fortemente usurati, motivo per cui è stato sanzionato anche per queste violazioni.