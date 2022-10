Autobus si incendia in corsa, autista accosta e mette in salvo i passeggeri

Si sono vissuti minuti di paura nella prima mattinata di oggi, 24 ottobre, poco dopo le 8, a bordo di un autobus della linea 11 della Mom. Il mezzo stava percorrendo la strada regionale 53 Castellana in direzione di Treviso (stava per imboccare la tangenziale) quando, all'altezza del negozio Tubia, l'autista ha accostato il mezzo e ha invitato i due passseggeri che si trovavano a bordo ad uscire. Il guidatore aveva infatti notato, osservando gli specchietti retrovisori, del fumo fuoriuscire dal motore e ha subito prontamente reagito. A spegnere le fiamme che hanno causato danni al veicolo sono stati poi i vigili del fuoco di Treviso, giunti nell'arco di pochi minuti. Per gestire la viabilità sono intervenute anche alcune pattuglie dei carabinieri. Si sono sviluppate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. I passeggeri hanno potuto riprendere il viaggio con un altro mezzo della Mom. Non si sono registrati feriti o intossicati.