Auto percorre contromano l'autostrada A27, fermata dalla polizia stradale

Terrore all'alba di oggi, giovedì 31 marzo, lungo l'autostrada A27, sulla direttrice Belluno-Venezia. Un automobilista ha percorso contromano il tratto, tra la provincia di Venezia e Conegliano, seminando il panico tra gli automobilisti e autotrasportatori che si sono trovati ad incrociarlo. Sono state decine le telefonate di allerta arrivate ai numeri di emergenza delle forze dell'ordine. Sono stati gli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27 a fermare il mezzo, a Conegliano, evitando che questo potesse continuare questo folle viaggio.

«Sono un ingegnere e mi stavo recando in aeroporto per un viaggio di lavoro -racconta Fabio Poser, automobilista testimone diretto dell'episodio- Erano le ore 5:15 procedevo da Conegliano in direzione Venezia. All’altezza delle curva che immette sul rettilineo del ponte sul fiume piave procedendo in corsia centrale ho scorto sei riflessi che provenivano dalla corsia di sorpasso. Ho scartato leggermente a destra e questo pazzo mi ha sfrecciato sul lato sinistro. Procedeva in corsia di sorpasso ad una velocità che posso stimare attorno ai 120 km/h. Ho sfanalato come anche i camion che mi seguivano. Ma costui non ha accennato minimamente a frenare. Mi sono fermato e chiamato il 113. Avvisato del fatto quando sono giunto ai primi tabelloni luminosi a Treviso nord ho visto che veniva segnalata una vettura contromano e si intimava agli automobilisti di sostare a destra».