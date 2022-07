Mezzo in fiamme, automobilista riesce ad accostare e mettersi in salvo

Disavventura all'alba di oggi, giovedì 21 luglio, per un automobilista che stava percorrendo l'autostrada A27 in direzione di Venezia. L'uomo, resosi conto che il suo mezzo stava avendo qualche problema, ha accostato nell'area di servizio Sile. L'auto, a causa di un guasto, si è incendiata e le fiamme hanno velocemente avvolto l'abitacolo. L'automobilista è riuscito a scendere e mettersi in salvo, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.