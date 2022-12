Van a nove posti si incendia mentre percorre l'A27, al lavoro i vigili del fuoco

Un piccolo van a nove posti si è incendiato mentre percorreva l'autostrada A27 in direzione di Venezia, nei pressi del casello di Treviso nord. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre. L'autista è riuscito ad accostare e a scendere dal veicolo, ormai invaso dal fumo. Per spegnere le fiamme è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. Intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale di Treviso. La circolazione ha subito solo leggeri rallentamenti al traffico. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di alcune ore.