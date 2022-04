Tragedia della A28, la Procura chiede il giudizio immediato per l'imprenditore

Il pubblico ministero della Procura di Pordenone, Federico Facchin , ha chiesto al gip il giudizio immediato nei confronti di Dimitre Traijkov, l'imprenditore 61enne di origini bulgare responsabile del tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A28 dello scorso 30 gennaio in cui persero la vita Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, cugine di 20 e 26 anni. Ora il giudice per le indagini preliminari avrà cinque giorni di tempo per decidere se accettare o meno la richiesta presentata dal magistrato. Dimitre Traijkov, accusato di omicidio stradale pluriaggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio a cui è stato sottoposto qualche giorno fa.