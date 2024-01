Schianto nella notte di Capodanno in A4, morta anche la moglie dell'ex poliziotto

A distanza di due settimane dal tragico schianto in A4, avvenuto nella notte di Capodanno nel territorio di Monastier e in cui perse la vita Giuseppe Cavarretta, 72enne ex sovrintendente della polizia di Stato al commissariato di Chioggia, si è spenta all'ospedale dell'Angelo di Mestre, in cui si trovava ricoverata dal primo gennaio, anche la moglie del poliziotto ovvero Vincenzina Boscolo Stornellon, 70 anni.

Nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio marito e moglie stavano rientrando da Trieste a bordo dalla Peugeot 3008 guidata dall'uomo lungo la A4. Lo schianto è avvenuto fra i caselli di San Donà e Meolo: Cavarretta, forse colto da un improvviso malore, ha tentato di fermarsi nella piazzola di sosta ma la sua auto si è schiantata contro le protezioni e poi è stata sbalzata sullo spartitraffico. Il corpo del 72enne, morto sul colpo, è stato estratto dai vigili del fuoco di San Donà e dagli agenti della polstrada che hanno poi eseguito i rilievi del caso. L'agonia di Vincenzina Boscolo Stornellon, subito trasferita d'urgenza all'ospedale di Mestre, è terminata sono qualche giorno fa: il suo quadro clinico non ha mai lasciato speranze, tanto che l'8 gennaio era stato celebrato il funerale del marito, al santuario Beata Vergine della Navicella. Per quello della donna bisognerà attendere ora il nullaosta della Procura veneziana. Vincenzina è stata cassiera alla discoteca Shaker di Chioggia, aveva aveva gestito il negozio di abbigliamento Black and White ed era stata segretaria in diverse scuole della provincia di Venezia.

Vittime della strada nel 2024, sono già sei le croci

Il bilancio delle vittime della strada per quanto riguarda la provincia di Treviso, in queste prime settimane del 2024, è già dunque di sei vittime. Oltre alla coppia di veneziani, si è registrata la morte del 22enne Patrick Mentil, il 4 gennaio a Pederobba lungo la Feltrina, di Daniela Sartori, 72enne di Villorba, spirata in ospedale il 12 gennaio dopo essere stata travolta da un'auto a San Biagio di Callalta, il 29 dicembre e infine Ivano Dussin, 72 anni, ferito in un incidente il primo gennaio a Casella d'Asolo e morto il 13 gennaio, sempre al Ca' Foncello. A questo conteggio si è aggiunto anche un trevigiano morto fuori provincia lunedì scorso,15 gennaio, a Cadoneghe, nel padovano: si tratta di Giorgio Frezza, 66enne pensionato, ex meccanico e nel direttivo degli alpini di Sernaglia della Battaglia.