Percorre 21 chilometri di autostrada in contromano: stangato un 39enne

Percorre 21 chilometri in contromano, dall'ingresso della galleria "Cave" (dove è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza) al casello di Vittorio Veneto Sud dell'A27. Fortunatamente non si sono verificati incidenti con altri veicoli in transito in quel momento, questo grazie sia ai pochi veicoli circolanti a quell'ora e grazie al pronto intervento della polizia stradale. Nel dettaglio, l'episodio si è verificato intorno alle ore 22 di ieri in direzione nord dell'A27 "Venezia-Belluno" e a finire nei guai è stato il 39enne S.C. di Pordenone che si trovava alla guida di uno Skoda Octavia di colore nero.

L'uomo, giunto nei pressi dell'ingresso alla galleria Cave, ha difatti effettuato improvvisamente una manovra di inversione di marcia, rimettendosi così in corsa in senso contrario lungo la carreggiata che aveva percorso fino a poco prima, creando così non pochi rischi alle altre auto in quel momento in transito in zona. Arrivato poi in prossimità del casello di Vittorio Veneto Sud, il 39enne ha arrestato l'auto in corsia di emergenza per effettuare una seconda inversione di marcia che gli è però stata fatale visto che è stato subito fermato dalla polizia stradale intervenuta su segnalazione della Centrale Operativa che, nel frattempo, aveva rallentato in veicoli in avvicinamento al casello.

Una volta fermato e controllato, l'uomo è stato posto all'etilometro da cui è emerso avere un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, risultato anticipato anche a vista a causa del fatto che si notava essere in evidente stato di alterazione. Per questo motivo è immediatamente scattato il ritiro della patente (per futura revoca) a cui si aggiungeranno le sanzioni per tutte le infrazioni commesse per un importo non inferiore a 2.500 euro. L'uomo risulta dunque indagato.