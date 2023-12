Insulti social per le multe dell'autovelox: Casale denuncia i leoni da tastiera

Un migliaio di multe in soli due mesi: il velocar installato a Conscio, lungo via Peschiere a Casale sul Sile, torna a far discutere dopo che il comune di Casale sul Sile ha deciso di incaricare un legale esterno e presentare denuncia per diffamazione contro gli utenti che, sui social, avevano insultato l'amministrazione per le troppe multe legate al rilevatore di velocità. L'avvocato Rosa Parenti rappresenterà il Comune di Casale, intenzionato a querelare i "leoni da tastiera".

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tre mesi dopo il furto del velox gli autori non sono ancora stati identificati ma i vari utenti Facebook che avevano pubblicato commenti e insulti contro l'amministrazione comunale per le troppe multe prese a Conscio, potrebbero essere presto denunciati per diffamazione. Prima del furto di inizio settembre, il velocar era stato imbrattato di vernice con l'intento di impedire le riprese mentre sull'asfalto erano comparse scritte ingiuriose all'indirizzo delle forze dell'ordine. Su Facebook erano nati un gruppo privato (poi cancellato) e una pagina ancora attiva "Migliore tutela autovelox" che, in un post del 24 settembre scorso, aveva definito illegittime le multe del velox di Conscio. Lo scorso 9 novembre Comune e polizia locale hanno deciso di passare al contrattacco e querelare gli utenti contrari al rilevatore di velocità.