Lupo avvistato in pieno centro al paese: la foto diventa virale sui social

Un giovane lupo maschio in pieno centro al paese. Succede nella frazione di Anzano di Cappella Maggiore dove martedì l'animale è stato avvistato nei pressi della rotatoria di via Roma, venendo così immortalato in diverse immagini e video di cittadini rimasti increduli di fronte a questa visione. Come riporta "la Tribuna", non si tratterebbe però di una prima volta, visto che il lupo sarebbe stato avvistato anche nei giorni precedenti in alcuni vicini boschi, probabilmente proveniente dal Cansiglio per trovare cibo. L'episodio di martedì mattina è infatti solo l'ultimo di una lunga serie in tutta l'Altamarca, per un fenomeno (quello della discesa dei lupi in pianura e vicino alle case) che si fa sempre più pressante. Per quanto possa apparire comunque un episodio innocuo, che segue anche gli avvistamenti di cervi, caprioli e daini nel coneglianese e nel vittoriese, bisogna ricordare che il lupo appartiene ad uno specifico habitat naturale e che non è un animale da addodomesticare. Per questo rimane sempre e comunque una specie da evitare in quanto potenzialmente pericolosa.

Perché il lupo è importante in natura

La presenza del lupo in natura è fondamentale, perché questo animale svolge un ruolo ecologico in grado di garantire la biodiversità. Ricordiamo che si tratta di un predatore, le cui prede sono gli ungulati selvatici, ossia cinghiali, cervi, caprioli, daini, camosci e mufloni. Il lupo è, quindi, il predatore in cima alla catena alimentare per questo garantisce un ecosistema in equilibrio e ricco di biodiversità, per tale motivo la sua presenza sul nostro territorio è essenziale.