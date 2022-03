Avvocato entra in tribunale con una pistola: denunciata

In tribunale a Treviso con una pistola nella borsa: lunedì 21 marzo gli addetti al metal detector hanno fermato una 59enne milanese, avvocato, in compagnia del suo assistito. Dentro la borsa aveva una pistola "scacciacani" priva di tappo rosso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la donna si sarebbe subito dichiarata incredula per l'accaduto, sostenendo che l'arma era stata messa da qualcun altro nella sua borsa. Agli addetti della sicurezza non è rimasto altro da fare che chiamare sul posto gli agenti della Questura di Treviso, arrivati in tribunale con due volanti. L'assistito dell'avvocato milanese si è rivelato del tutto estraneo alla vicenda. La 59enne, invece, è stata denunciata per porto abusivo d'armi. La pistola è stata sequestrata e l'avvocato è rimasta negli uffici della Questura fino a pomeriggio inoltrato. Visto che non ha saputo spiegare come l'arma fosse finita nella sua borsa, spetterà ora agli agenti indagare sull'accaduto. Alla fine l'udienza a cui l'avvocato e il suo assistito dovevano presenziare è stata rinviata e la 59enne è tornata a Milano in treno.