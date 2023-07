Lavoratori senza protezioni contro le cadute: sospesa l'attività di cinque ditte edili

L'attività di cinque aziende edili, due in un cantiere di Motta di Livenza e tre in cantiere di Montebelluna, è stata sospesa dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, in collaborazione dell’Arma Territoriale e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante alcuni controlli svolti nei giorni scorsi. Il provvedimento è scattato per tutte queste ditte per aver impiegato lavoratori in quota senza predisporre idonei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Nel caso del controllo di Montebelluna una delle attività è stata sanziona anche perchè stava operando in cantiere senza aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza.

Gli obiettivi dei controlli, individuati con la partecipazione dell’Arma Territoriale, hanno interessato tutto il territorio della Marca. Delle 14 aziende monitorate, nei confronti di 7 è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza. Nei guai anche una nel settore della ristorazione ed una società operante nel settore del “volantinaggio”. A Castelfranco Veneto, è stata sospesa l’attività di un ristorante etnico gestito da cittadini cinesi, perché il titolare non aveva provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, oltre a violare altre norme tra le quali l’omessa formazione dei lavoratori. Un’azienda addetta al “volantinaggio”, avente sede in provincia di Vicenza, è stata sospesa per aver omesso di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel corso dei vari controlli sono state riscontrate numerosi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le quali l’omessa nomina del medico competente, l’omesso aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza e l’omesso utilizzo dei D.P.I da parte dei lavoratori. Complessivamente, dopo i controlli effettuati, sono state elevate sanzioni per circa 200.000 euro.